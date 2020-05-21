الإمارات تقدم 2300 سلة غذائية للأكثر احتياجا في إثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

قدَّم عدد من المؤسسات الخيرية في الإمارات 2300 سلة غذائية إلى إثيوبيا؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ودور الأيتام واللاجئين.



وقال سفير دولة الإمارات لدى أديس أبابا، محمد سالم أحمد الراشدي، إنَّ هذه المساعدات الإنسانية التي تمَّ توزيعها، الأربعاء، مُقدَّمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية.

وأضاف السفير الإماراتي وفقا لـ"العين الإخبارية" أنَّه تمَّ تخصيص نحو 300 سلة غذائية إلى 300 عائلة في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، مُقدَّمة من هيئة الأعمال الخيرية في عجمان.

بدورها، أشادت وزيرة المرأة والطفل والشباب الإثيوبية، فلسن عبدالله، بالدور الإنساني والأخوي الذي تقوم به دولة الإمارات نحو إثيوبيا.

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وقالت المسؤولة الإثيوبية خلال كلمة لها في حفل استلام المساعدات بمقر سفارة الإمارات بأديس أبابا، إن الدعم الذي قدمته وتقدمه دولة الإمارات للشعب الإثيوبي دعماً كبيراً، ويؤكد متانة العلاقات، مشيرة إلى أنَّ علاقات البلدين تمتد لفترات طويلة .

وأضافت: "خططنا معاً للعمل المشترك بين دولة الإمارات ووزارة المرأة والطفل والشباب، لتعزيز ومواصلة العلاقات"، معربة عن شكرها وتقديرها للدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية.

والجمعة الماضي، وزعت جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع سفارة الإمارات بأديس أبابا، مساعدات غذائية لنحو 100 من الأطفال الإريتريين اللاجئين في إثيوبيا.

وشملت المساعدات توزيع سلال غذائية متكاملة على الفقراء والمحتاجين من خلال المساجد ودور الأيتام والمراكز التعليمية.

وتنفذ سفارة الإمارات في أديس أبابا برنامج "إفطار صائم" بدعم كبير وتبرعات سخية من عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية في الإمارات تشمل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعيات دار البر، والشارقة الخيرية، ودبي الخيرية.