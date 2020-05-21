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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جمهورية القمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات، الخميس، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية القمر المتحدة، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن سفير الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، سعيد محمد سعيد المقبالي، قوله "إن هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين، والتزام دولة الإمارات الكامل بمساعدة الدول الأفريقية في مكافحة كوفيد-19".
وأضاف: "إن هذه المساعدات ستدعم جهود العاملين في الخطوط الأمامية الذين يقدمون أروع نماذج التضحية، ويقودون بشجاعة جهود مكافحة الوباء، وستعزز من إمكانياتهم في الحد من انتشاره".
وقدمت دولة الإمارات أكثر من 634 طنًا من المساعدات لأكثر من 53 دولة، استفاد منها نحو 634 ألفا من المهنيين الطبيين.
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