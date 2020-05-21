وزارة الصحة بالإمارات تؤكد أنها حريصة على التنسيق اليومي مع جميع المستشفيات في الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات أنها حريصة على التنسيق اليومي مع جميع المستشفيات في الدولة والتأكد من جاهزيتها من حيث المعدات والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى توافر الكوادر الطبية والمتخصصين.



ونفت الوزارة الإماراتية صحة ما ورد في أحد المقاطع التصويرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يشير إلى عدم توافر الكمامات الطبية في إحدى المستشفيات.

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ونوهت الوزارة في صفحتها على موقع "تويتر" بأن جميع المستشفيات والمراكز الطبية في دولة الإمارات مجهزة وتتوافر فيها كافة المستلزمات الطبية بما فيها "الكمامات".

وأهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجميع أفراد المجتمع الإماراتي ضرورة توخي الحذر والدقة في التعامل ونشر المقاطع غير الصحيحة وتداولها ما يعرض أصحابها للمسائلة القانونية فيما أكدت أنها اتخذت الإجراءات بحق المصور وصاحب المقطع.