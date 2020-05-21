قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن مصر ستصل لتسجيل 20 ألف حالة إصابة بكورونا يوم 28 مايو المقبل.
موضحا: " نصل إلى 40 ألف حالة كحد أقصى، وبعدها يتم الإعلان عن تسجيل "صفر" إصابات.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، مع انتهاء أزمة فيروس كورونا من الممكن أن نصل إلى37 ألف حالة، ومن الممكن أن يحدث في شهور يوليو والتوقعات أن نصل لأقصي عدد من الحالات 16 يوليو، ولايوجد دولة محمية من فيروس كورونا والدول العظمي حدث بها ذلك.
وتابع وزير التعليم العالي، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير، نتوقع ان نصل إلى صفر حالات بعد متصف شهر يوليو، موضحا أن الأبحاث اختفلت في قياس مساحة التباعد من مترين إلى 4 أمتار، وكذلك هناك خلاف حول ماهية الفيروس وهل هو مختلق أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا مصر | 2000 مصاب بمستشفيات العزل منهم 250 بالعناية المركزة .. توقعات بوصول العد لـ «20 ألف حالة يوم 28 مايو المقبل» .. مصر ستسجل «صفر» إصابات بعد الوصول لـ 40 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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