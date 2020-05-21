الرئيس يصل الأسكندرية لإفتتاح المرحلة الثالثة لمشروع «بشائر الخير»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة الإسكندرية ليشهد افتتاح مشروع "بشاير الخير 3" والذي يطل على بحيرة كينج مريوط. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 21 مايو، مشروع "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها.

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