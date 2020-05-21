«السيسي المقاتل يعلم متى يتدخل» في ليبيا .. إستفزاز مصر عسكرياً على الجبهة الغربية

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، في حواره عبر سكايب لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا فاضح.

وأوضح الفقي، ، أنه عندما تدخلت في سوريا كان السبب أنها حدود مباشرة مع تركيا، ولكن ليبيا قضية أخرى، فالأمر واضح أنها قدر كبير من المكيدة، هدفها أضعاف وتطويق مصر، ولحسن الحظ أنها صامدة، فمحاولات الكذب والافتراء في الإعلام الدولي كثيرة جدا.

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وأكد الفقي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليسي يمتلك صبرًا، ولا يمكن استفزازه للتدخل في الشأن الليبي دون إرادته، قائلًا : "لو خضعت مصر للاستفزازات الماضية لكانت في خبر كان".

كما أكد أن الرئيس السيسي يمكن أن يتدخل في ليبيا في حال تهديد الأمن القومي المصري، ولكنه كعسكري مقاتل يعلم جيدًا متى يتدخل، ولكن لن يسمح لنفسه بمغامرة سياسية.

وحول مؤتمر ليبيا الذي حدث في ألمانيا، أشار الفقي، إلى أنها سياسات لكسب الوقت، وامتصاص الجهود، فالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لديه أجندة مدعومة من جهات كثيرة، مؤكدًا على أن العلاقات التركية الاسرائيلية قديمة وقوية.