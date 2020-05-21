رئيس وزراء تونس: خرجنا من أزمة كورونا بأخف الأضرار

اعتبر رئيس ​الحكومة التونسية​ ​إلياس الفخفاخ​ أن "الأرقام والمؤشرات الصحية تؤكد نجاعة المقاربة المعتمدة إلى حد الآن بفضل تضافر جهود مختلف اللقوى وروح التضامن بين التونسيين، فالشعب نجح في تجاوز أزمة ​كورونا​ بفضل استراتيجية استباقية وهو قادر على خوض الحروب الكبيرة".

ولفت الفخفاخ الى انه "في وقت أطاحت فيه أزمة كورونا بمنظومات صحية لدول عظمى، فإن منظومتنا الصحية لم تنهار وخرجنا بأخف الأضرار بفضل ​الكفاءات​ التونسية".