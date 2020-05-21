وزير المياه الإثيوبي: عملية بناء سد النهضة في بلاده وصلت إلى 73%

أعلن وزير ​المياه​ والري و​الطاقة​ الإثيوبي سيلشي بيكيلي أن "عملية بناء ​سد النهضة​ في بلاده وصلت إلى 73%، وأن التعبئة الأولية لخزان السد ستبدأ في اب المقبل"، شارحاً "أسباب فشل المناقشات التي شاركت فيها ​الولايات المتحدة​ و​البنك الدولي​ في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث، والسد لن يسبب أي ضرر لدول المصب".

هذا وبدأت ​إثيوبيا​ أعمال إنشاء السد عام 2011 على ​النيل الأزرق​ بهدف توليد ​الكهرباء​، فيما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.