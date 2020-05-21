وزير المياه الإثيوبي: عملية بناء سد النهضة في بلاده وصلت إلى 73%

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي أن "عملية بناء سد النهضة في بلاده وصلت إلى 73%، وأن التعبئة الأولية لخزان السد ستبدأ في اب المقبل"، شارحاً "أسباب فشل المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث، والسد لن يسبب أي ضرر لدول المصب".
هذا وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد عام 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، فيما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
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