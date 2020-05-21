الصحة العمانية: تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ العمانية عن "تسجيل 327 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، في انخفاض عن أمس 372 حالة لتصبح الحصيلة 6370"، موضحة ان "105 ​حالات​ تعود لعمانيين، و222 حالة لغير عمانيين، وبلغ عدد الوفيات 30، فيما تماثل 1821 شخصا للشفاء".

ولفتت الوزارة الى ان "ارتفاع أعداد ​الإصابات​ بين العمانيين في الفترة الأخيرة يعود لعدم التقيد بإجراءات التباعد المجتمعي والتجمعات، وان حالات الوفاة للمقيمين كانت بسبب التأخر في التوجه للمؤسسات الصحية"، موضحة انه "لدى الوزارة نحو 630 جهازا للتنفس الصناعي وقامت مؤخرا بشراء 300 جهاز جديد".