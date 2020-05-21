روسيا اليوم: الحكومة الفلسطينية ترفض استلام مساعدات إماراتية عن طريق إسرائيل

كشف مصدر حكومي فلسطيني لقناة "روسيا اليوم" أن "​الحكومة الفلسطينية​ رفضت استلام ​مساعدات​ إماراتية عن طريق ​إسرائيل​ وبدون التنسيق معها"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعتبر هذه الطريقة قناة للتطبيع مع إسرائيل".

وكان موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، ذكر أن "طائرة تابعة لطيران الاتحاد الإماراتي وصلت برحلة مباشرة من أبو ظبي إلى مطار بن غوريون، للمرة الأولى في تاريخها، حاملة معدات إنسانية متعلقة بمكافحة فيروس كورونا ليتم تسليمها للفلسطينيين"، لافتا إلى أن "الطائرة لم تحمل أي علامات تعريف مثل علم الإمارات العربية المتحدة الذي يزين طائراتها عادة، أو كتابات ذات الصلة، وذلك بهدف عدم لفت النظر إليها".