كشف مصدر حكومي فلسطيني لقناة "روسيا اليوم" أن "الحكومة الفلسطينية رفضت استلام مساعدات إماراتية عن طريق إسرائيل وبدون التنسيق معها"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعتبر هذه الطريقة قناة للتطبيع مع إسرائيل".
وكان موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، ذكر أن "طائرة تابعة لطيران الاتحاد الإماراتي وصلت برحلة مباشرة من أبو ظبي إلى مطار بن غوريون، للمرة الأولى في تاريخها، حاملة معدات إنسانية متعلقة بمكافحة فيروس كورونا ليتم تسليمها للفلسطينيين"، لافتا إلى أن "الطائرة لم تحمل أي علامات تعريف مثل علم الإمارات العربية المتحدة الذي يزين طائراتها عادة، أو كتابات ذات الصلة، وذلك بهدف عدم لفت النظر إليها".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا اليوم: الحكومة الفلسطينية ترفض استلام مساعدات إماراتية عن طريق إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.