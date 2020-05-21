اشتيه: لتنفيذ قرارات الرئيس الفلسطيني بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة

أوعز رئيس الوزراء ال​فلسطين​ي محمد اشتيه، لـ"جميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية وإجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الرئيس ​محمود عباس​ بشأن العلاقة مع ​إسرائيل​ و​الولايات المتحدة​". هذا وكان الرئيس محمود عباس أعلن بعد اجتماع للقيادة، أن ​منظمة التحرير الفلسطينية​، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية.

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