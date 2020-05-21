انتخاب روني الحاج رئيسا لاتحاد بلديات الجومة

ترأس ​محافظ​ عكار المحامي ​عماد اللبكي​، في سرايا حلبا، جلسة انتخاب رئيس ​اتحاد بلديات الجومة​ بعد شغور المنصب باستقالة الرئيس السابق ​فادي بربر​. شارك في الجلسة 17 رئيس بلدية ومندوبا، وقد اتت النتائج على الشكل الآتي: فاز رئيس بلدية تلة وشطاحة المحامي روني فؤاد الحاج برئاسة الإتحاد بغالبية 10 اصوات مقابل 6 اصوات لرئيس بلدية ضهر الليسينة ربيع الياس مكاري، واعتبرت ورقة ملغاة.

كما فاز رئيس بلدية العيون المحامي عمر سالم المراد مراد نائبا للرئيس بغالبية 10 اصوات، مقابل المرشحين رئيس بلدية ​الدورة​ احمد محمود السحمراني ومندوب بلدية ​تكريت​ علي نعمان.

وهنأ بربر الفائزين، في بيان جاء فيه: "نبارك للزميل المحامي روني الحاج الفائز برئاسة اتحاد بلديات الجومة، ونحيي الجميع على إنجاز العملية الانتخابية الديموقراطية، حيث مارس كل مرشح وناخب حقه بلياقة واحترام، ونحن نعتبر أن الجميع فازوا وسنستمر معا في العمل المشترك، فشعارنا الدائم أننا "بالتعاون نرتقي".



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