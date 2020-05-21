غصن: كل الخطط والاصلاحات والافكار الاقتصادية لا تنفع دون قضاء مستقل

اعتبر النائب ​فايز غصن​، في ​مؤتمر​ صحافي بعد اجتماع التكتل الوطني أن "خطة ​الحكومة​ الاقتصادية لم تضع آلية مباشرة للبدء بتنفيذ الاصلاحات. كما لم نر شيئا من الاصلاحات التي تؤدي الى اعادة بناء ثقة ​المجتمع اللبناني​"، مشيرا الى أن "الوضع يزداد سوءًا ف​الإنهيار الإقتصادي​ وإنهيار العملة وغلاء الأسعار كلّها أمور ستؤدي إلى المجاعة".

ولفت الى أن " كل جهة تعطي ارقاما مختلفة عن ​الدين العام​ وهذا امر غير مقبول، ولا يمكن أن نتعاطى بأي شيء دون أن نعرف أين ذهبت الأموال المنوهبةأو المناقصات"، مبينا أن "هناك ناحية تتعلق بقوانين ​مكافحة الفساد​ وإستعادة ​الأموال المنهوبة​ ولكن العبرة بالتنفيذ".

وأضاف: "منذ سنوات عديدة لا أسمع سوى التنسيق بين الوزارات والادارت ولم نرى عمل يصل الى نتيجة محسومة أو معالجة دقيقة وفعلية"، لافتا الى أنه "يتم التحدث عن ملف الأموال المنهوبة منذ سنة تقريبا ولم نتوصل لحد الآن لاي توجه فعلي بخصوصه.القوانين كثيرة ولكن لم نرى أي أمر فعلي على الأرض".

وشدد على أن "كل الخطط والاصلاحات والافكار الاقتصادية لا تنفع دون قضاء مستقل"، متسائلا: "كيف نتحدث عن استقلالية ​القضاء​ ولا تشكيلات قضائية وكل شيء معطل؟".

وأكد "أننا نعمل ضمن صدقنا ونبعد عن اي شيء يمكن ان يؤدي الى علامات استفهام، ونحن مع كل التعيينات التي تعمتد مبدأ الكفاءة"، معلنا أنه "سيكون لنا اقتراحات ونقاشات وموقف في مجلس النواب والعبرة اليوم هي في التنفيذ".