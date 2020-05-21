دانت اللجنة الدولية لحقوق الانسان في الشرق الاوسط في بيان، "التصرف الفردي لعناصر غير منضبطة في الجيش"، في أحد المستشفيات.
وأشارت إلى أن مفوض الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد كلف عضو المجلس التنفيذي في اللجنة أديب أسعد "متابعة القضية والإفادة لاحقا عن النتائج".
وشكرت قيادة الجيش "لإتخاذها إجراءات مسلكية سريعة، وقامت بتوقيف العناصر وفتحت تحقيقا، مما يؤكد حرص المؤسسة العسكرية على احترام حقوق الإنسان، وهذا ما تم التشديد عليه مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر في لقاء السفير ابو سعيد والوفد الاستشاري".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الدولية لحقوق الإنسان دانت الاعتداء على طبيب وأشادت بإجراءات الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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