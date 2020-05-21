اللجنة الدولية لحقوق الإنسان دانت الاعتداء على طبيب وأشادت بإجراءات الجيش

دانت ​اللجنة الدولية لحقوق الانسان​ في ​الشرق الاوسط​ في بيان، "التصرف الفردي لعناصر غير منضبطة في الجيش"، في أحد ​المستشفيات​.

وأشارت إلى أن مفوض ​الشرق الأوسط​ السفير الدكتور ​هيثم ابو سعيد​ كلف عضو المجلس التنفيذي في اللجنة أديب أسعد "متابعة القضية والإفادة لاحقا عن النتائج".

وشكرت ​قيادة الجيش​ "لإتخاذها إجراءات مسلكية سريعة، وقامت بتوقيف العناصر وفتحت تحقيقا، مما يؤكد حرص ​المؤسسة العسكرية​ على احترام حقوق ​الإنسان​، وهذا ما تم التشديد عليه مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ​اللواء​ ​محمود الأسمر​ في لقاء السفير ابو سعيد والوفد الاستشاري".

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