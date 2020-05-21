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اعتصام امام وزارة الاتصالات رفضا للمحاصصة في التعيينات

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اعتصمت مجموعة من الناشطين امام مبنى ​وزارة الاتصالات​ في ​وسط بيروت​. ورددت شعارات رافضة للمحاصصة في ​التعيينات​ في مجالس ادارة شركات الاتصالات، وان تكون صلاحية الخط من شهر إلى سنة، وان يتم احتساب التكلفة على الثانية وليس الدقيقة.

وعرضت الناشطة نعمت بدر ​الدين​ للثغرات القانونية التي تشوب بعض العقود، وأسمتها "السرقة الموصوفة للمشتركين" من قبل ادارة شركات الخليوي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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