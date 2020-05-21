LBCI: ملف الافراج عن حمدان مقابل كفالة لم يصل بعد إلى الهيئة الاتهامية ببيروت

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" أن "ملف الافراج عن مدير العمليات بمصرف لبنان مازن حمدان مقابل كفالة قدرها 300 مليون ليرة لم يصل بعد إلى الهيئة الاتهامية ببيروت للبت به وأمام الهيئة من لحظة تسلمها الملف 24 ساعة لاتخاذ القرار في شأن إخلاء السبيل".
يذكر أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، وافق يوم أمس على طلب تخلية سبيل حمدان لقاء كفالة مالية قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، وعلى تخلية الموقوف وسام. س لقاء كفالة قدرها 100 مليون ليرة بعد ساعات على إصدار مذكرتي توقيف في حقهما بجرائم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وتبييض الاموال.
واحال القرار على النيابة العامة المالية لإبداء الرأي، على ان تبت الأخيرة بالأمر غدا اما بالموافقة على القرار فيطلقا، وأما تستأنفه ويحال الملف على الهيئة الاتهامية في بيروت لاتخاذ القرار النهائي.
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