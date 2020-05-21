لفتت مصادر السراي الحكومي الى انه حصل لقاء أمس بعيدا عن الاعلام بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في السراي بعد لقاء الأخير رئيس مجلس النواب نبيه بري.
واوضحت مصادر السراي لـ"OTV" بأن اجواء اجتماع الامس بين دياب وسلامة كانت ايجابية وترجمت بكلمة دياب اليوم وبيان المركزي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر السراي لـOTV: لقاء حصل أمس بعيدا عن الاعلام بين دياب وسلامة بعد لقاء الأخير بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.