مصادر السراي لـOTV: لقاء حصل أمس بعيدا عن الاعلام بين دياب وسلامة بعد لقاء الأخير بري

لفتت مصادر ​السراي الحكومي​ الى انه حصل لقاء أمس بعيدا عن الاعلام بين رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في السراي بعد لقاء الأخير رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​.

واوضحت مصادر السراي لـ"OTV" بأن اجواء اجتماع الامس بين دياب وسلامة كانت ايجابية وترجمت بكلمة دياب اليوم وبيان المركزي.

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