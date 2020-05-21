البزري: الطبقة السياسية التي نهبت خيرات البلاد ما زالت تتصرف وكأن شيئاً لم يكن

دق الدكتور عبد الرحمن البزري ناقوس الخطر معتبراً ان الوضع الذي تعيشه البلاد حياتياً واقتصادياً هو خطير جداَ، وأن الطبقة السياسية التي نهبت خيرات البلاد وعاثت بالأرض فساداً ما زالت تتصرف وكأن شيئاً لم يكن وتتحاصص في ما بينها بعيداً عن معاناة المواطنين، وأن الحكومة الحالية لا تملك لا الرغبة ولا الإمكانية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تُعاني منها البلاد وهناك غياب واضح للقيادة. وأضاف بات من الواضح أن البلاد تسير بقدرة قادر بعيداً عن أي خطة حقيقية في مواجهة الأزمات وغياب التنسيق الواضح بين مختلف إدارات الدولة في مواجهة المشكلة الصحية التي أضافت أعباءاً جديدة إلى أعباء المواطنين الحياتية والمالية.
وختم البزري داعياً قوى الإنتفاضة والثورة إلى عدم البقاء في حالة جمودٍ غير مبرر وضرورة إعادة أنشطتها ودورها بما يضمن إستمرار الضغط على الطبقة السياسية التي تُسيّر البلاد من وراء حكومة أعجز من أن تتحمّل المسؤولية.
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