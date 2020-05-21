أبي رميا: لن يستكين شعب جائع إذا لم ير رؤوسا كبيرة أينعت فسادا وحان قطافها

توجه عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون ابي رميا​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى حضرة الجسم القضائي بالقول "احلم يوما ما بقراءة خبر مشابه في لبنان مع اسم لميع. وأطمح الى اكثر من رؤية مسؤول سياسي كبير يمثل امام المحكمة، بل أملي أن أراه وراء قضبان السجون. لن يستكين شعب آدمي وجائع وثائر اذا لم ير رؤوسا كبيرة قد أينعت فسادا وحان قطافها".

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