بلدية الدكوانة: نتائج فحوصات PCR كلها سلبية

اعلنت لجنة الطوارئ في ​بلدية الدكوانة​ - ​مار روكز​ - ضهر الحصين في بيان "ان نتيجة الفحوصات المخبرية PCR التي اجراها المختبر النقال المتخصص التابع للجامعة اللبنانية الاميركية LAU، لحوالى 30 شخصا، بطريقة عشوائية، جاءت كلها سلبية من دون تسجيل اي اصابة بفيروس "كورونا".

واشارت "الى ان الاشخاص الذين اجريت لهم هذه الفحوصات، تم انتقاؤهم من العاملين في السوبرماركت، و​محطات الوقود​ وشرطة ​البلدية​ وفرق الاشغال وعدد من السكان.