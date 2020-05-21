ادعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على نائب نقيب الصيارفة إيلي.س وعدد من كبار الصيارفة في ​بيروت​ و​الشمال​ و​الجنوب​ وعلى موظف في أحد ​المصارف​، وذلك بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة ​الدولة​ المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الادعاء على نائب نقيب الصيارفة وآخرين بجرم مخالفة قانون الصيرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.