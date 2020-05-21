الرئيس عون: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جواً وبحراً

نوه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، خلال لقائه قائد القوة الدولية الموقتة في جنوب ​لبنان​ "​اليونيفيل​" الجنرال ستيفان دل كول بالجهود التي تبذلها قوة "اليونيفيل" لتطبيق ​القرار 1701​، مجددا التزام لبنان به.

وشدد ​الرئيس عون​ على "اهمية التنسيق مع ​الجيش اللبناني​ لحل الاشكالات التي تقع من حين الى آخر بين وحدات "اليونيفيل" وسكان البلدات والقرى التي تنتشر فيها القوة الدولية"، داعيا الى "وقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا".

من جهته، اطلع الجنرال دل كول رئيس الجمهورية على الاوضاع الامنية في منطقة العمليات الدولية في ​الجنوب​ والتدابير المتخذة بالتنسيق مع الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار في المنطقة. واشار الى المداولات التي جرت في ​مجلس الامن الدولي​ مؤخرا حول مستقبل "اليونيفيل" والمهام الموكلة اليها، فضلا عن عمل اللجنة الثلاثية العسكرية اللبنانية والاممية والاسرائيلية التي تجتمع دوريا في مقر "اليونيفيل" لمعالجة المستجدات الامنية.