أسامة سعد أجرى اتصالاً برئيس مؤسسة مياه الجنوب من أجل معالجة مشكلة انقطاع المياه

أجرى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور ​أسامة سعد​ بعد انقطاع ​المياه​ عن عدة أحياء في ​مدينة صيدا​ منذ بداية الأسبوع الجاري، اتصالاً برئيس ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ الدكتور وسيم ضاهر بهدف معالجة مشكلة انقطاع المياه.

وقد أرجع ضاهر سبب الانقطاع إلى تزايد عدد ساعات التقنين للتيار الكهربائي . وأشار إلى بدء معالجة المشكلة من خلال تشغيل ​مولدات الكهرباء​ الخاصة بالمؤسسة، مؤكداً أن التغذية بالمياه ستعود تدريجياً إلى الوضع الطبيعي.

من جهته استنكر سعد التقنين المتزايد و المجحف للتيار الكهربائي.

وشدد على ضرورة عدم حصول اي انقطاع للمياه، ولا سيما في هذا ​الطقس​ الحار، مؤكداً على أهمية تنفيذ الخطة التي سبق أن تم عرضها على المؤسسة، وهي تضمن توفير المياه للمدينة من دون أي انقطاع من خلال حفر الآبار الإضافية اللازمة وتأمين العدد الكافي من ​المولدات​.

