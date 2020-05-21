يعقوبيان من مجلس النواب: وقّعنا على لجنة للتحقيق في ملف الفيول المغشوش

اشارت النائبة ​بولا يعقوبيان​ الى ان ملف ​الفيول​ المغشوش يتجه للفلفة بعد قرار ​الحكومة​ الاستمرار بالعقد مع سوناطراك واطلاق سراح موقوفين تلقوا رشاوى.

ولفتت يعقوبيان في ​مؤتمر صحفي​ في ​مجلس النواب​، الى انه تم توقيع على لجنة للتحقيق في ملف الفيول المغشوش، والجميع يعلم أنّ ​القضاء​ في ​لبنان​ مسيّس والحكومة رغم كل التشكيك المبني على وقائع و​تقارير​ وقّعت على تجديد العقد مع سوناطراك. واشارت الى انه في العام 2018 وبحسب الوزير السابق زياد بارود بلغت خسارة لبنان بسبب الكهرباء ٥،٨ مليار دولار.

واكدت بأنه لا يمكن "تصغير" مشكلة الكهرباء والفيول المغشوش هو جزء صغير من العقد المغشوش، ومن لا يقبل بالذهاب في لجنة تحقيق برلمانية يكون متواطئًا.