الولايات المتحدة تحذر الهند من "عدوان" الصين على الحدود

اتهمت الولايات المتحدة الأربعاء الصين باستخدام اشتباكات حدودية مع الهند في محاولة لتغيير الوضع الراهن على الأرض، مشجعة نيودلهي على مقاومة "العدوان" الصيني.
وقارنت أليس ويلز أرفع دبلوماسية أميركية متخصصة في شؤون جنوب آسيا، بين المناوشات المتزايدة في جبال الهيمالايا وسياسة بكين لاثبات ذاتها منذ سنوات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وقالت ويلز لمركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن "بالنسبة لأي شخص واهم أن العدوان الصيني كان مجرد خطاب، أعتقد أنهم بحاجة إلى التحدث إلى الهند".
وتابعت "إذا نظرت إلى بحر الصين الجنوبي، فهناك طريقة للعمليات الصينية، وهو العدوان المستمر، المحاولة المستمرة لتغيير المعايير، لتغيير الوضع الراهن". وقالت ويلز في كلمة بمناسبة تقاعدها من وزارة الخارجية "يجب أن تتم مقاومتها".
وتواجهت القوات الهندية والصينية في عدد متزايد من الاشتباكات المحدودة على الحدود الطويلة، بما في ذلك مؤخرا في معبر ناتو لا الذي يربط بين ولاية سيكيم الهندية والتيبت الخاضعة للحكم الصيني.
ويسود توتر بين أكبر دولتين في العالم في عدد السكان وخاضتا حربا قصيرة مريرة عام 1962، حطمت آمال أول رئيس وزراء للهند، جواهر لال نهرو، للتضامن بين القوى الآسيوية.
لا تزال الصين تطالب بحوالي 90 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الواقعة تحت سيطرة نيودلهي.
وأكدت ويلز مجددا أن الولايات المتحدة تدعم مطالب الهند وشجعت نيودلهي وبكين على حل قضاياهما دبلوماسيا.
وظلت الولايات المتحدة على مدى عقدين من الزمن تبني علاقات وثيقة مع الهند ولديها علاقات صعبة وشائكة في شكل متزايد مع الصين على جبهات متعددة.
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