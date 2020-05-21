رئيس البرلمان مهنئا السيسي بالعيد: نصرت شعبك فى مواقف كثيرة فوقف الله معك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له السداد والتوفيق.
وقال "عبد العال"، إنه لمن دواعي سرورى أن أهديكم باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون مدخلاً لبلوغ شعب مصر بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان.
وأضاف رئيس مجلس النواب: "لقد عودتم شعب مصر العظيم أن تنجز ما تعد، وقد أوفيت بما وعدت، وكان خطابكم للشعب خطاب المصارحة، وكان قراركم لما فيه صالح الوطن".
وقال الدكتور على عبد العال، إن الجماهير التي أودعتكم أمانتها إنما لإيمانكم أن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف، وبصفاء النفس، وبتماسك الوحدة الوطنية التي تتوهج بالسماحة والبعد عن التعصب والشطط، مضيفاً لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً.
حفظكم الله ووقاكم من كل سوء.
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