شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تخصص خطا ساخنا لمساعدة أعضائها المصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نقابة المحامين تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الإصابات بفيروس كورونا أو الاشتباه فيها و ذلك لمساعدة أعضائها المصابين، وكذلك حصر الحالات المصابة من أعضائها و متابعتها، جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد التي عقدت اجتماع لها أمس الأربعاء و التي أوصت بالسعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.

كما أوصت اللجنة توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم وتوسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي و التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه و حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قال من قبل إنه نادى بمبدأ جماعية القيادية وحريص على تنفيذه، ويهتم بكل صغيرة وكبيرة تخص النقابة، ويبذل ما يستطيع لرعاية المحاماة والمحامين، ولكنه لا يستطيع أن يقوم وحده بكل العمل، وأنه في حاجة لمشاركة جميع المحامين، جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف نقيب المحامين، أن المحامي إبراهيم سعودي وضع متطوعا تصوراً متكاملاً لإدارة الأزمة الراهنة، وستناقشه اللجنة لإقرار الخطوات اللازمة، متابعا "احتاج إلى جهد كافة المحامين وأفكارهم البناءة، واللجنة مفتوحة لكل من يريد التطوع ".

وكشف "عطية"، عن تخصيصه خط تليفوني للجنة، موجها رسالة للجنة قائللا : "أنتم أصحاب الاختصاص الأصيل في وضع الخطة وإجراءات التصدي والحجر والعلاج، عضو مجلس النقابة ماجد حنا، والمحامي هاني دردير، اقترحا تخصيص نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر كحجر صحي للمحامين، فوافقت على المقترح، وأبدت فرعية جنوب الجيزة موافقتها، وتواصل المحامي ثروت بخيت عضو مجلس النواب مع الوزارة وقررت بعدم ملائمة المكان."

Advertisements

واستطرد نقيب المحامين : "هناك اقتراحات بتخصيص عمارات النقابة بمدينة رأس البر، وعمارات النقابة بالساحل الشمالي، وشاليهات النقابة بعجيبة في محافظة مرسى مطروح، وسنتواصل مع نقباء النقابات الفرعية التابعة لهم، وعقب موافقتهم سنتواصل مع وزارة الصحة لتجهيزها واستخدامها كحجر صحي للمحامين المصابين بفيروس كورونا المستجد".