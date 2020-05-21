المغرب يسجل حالتي وفاة و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى196.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إلى تسجيل 52 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7185 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 114 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4212 ،موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 104,705 حالات .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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