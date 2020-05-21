قيادي في داعش: التنظيم راجع أفكاره بعد الخسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
كشف عبد الناصر قرداش، الذي كان المرشح المحتمل لخلافة زعيم تنظيم داعش بعد أبو بكر البغدادي، أن قيادات التنظيم، وبطلب من البغدادي، كانت راجعت أفكار التنظيم.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة "العربية"، أوضح قرداش أن المراجعة جرت بعد أن خسر التنظيم العديد من المواقع خلال السنوات الأخيرة.
وقرداش، معتقل لدى السلطات العراقية، ويعتبر بنك معلومات التنظيم.
وفي المقابلة، وصف قرداش البغدادي بأنه كان "حازما ولا يتراجع بسهولة عن قرار اتخذه حتى ولو كان خاطئا".
وخلال تحقيقات السلطات العراقية معه، كشف قرداش عن أن هناك خلافات شديدة داخل التنظيم بين العرب والأجانب.
وقرداش، ولد في الموصل واستلم الكثير من المهام العسكرية في عهد أبوعمر البغدادي وصولا إلى أبوبكر البغدادي، وأشرف على عدة عمليات عسكرية في سوريا والأراضي العراقية، ويُعرف بتشدده وقربه من القيادات العربية في التنظيم.
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