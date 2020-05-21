ضبط 12 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

ضبطت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم الخميس، تاجرًا بحوزته 12 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة"، داخل مخزن بمنطقة الدخيلة المدينة. وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، باتجار شخص، بمستلزمات طبية مجهولة المصدر، وحجبها عن البيع لفترة بقصد رفع أسعارها.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، جرى استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته 12 ألف قطعة "كمامة"، تبين أنها مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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