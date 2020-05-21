الصناعة تقرر إنشاء شعبة نوعية للبصريات بغرفة كفر الشيخ التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي:

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بإنشاء شعبة نوعية للبصريات بالغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، واعتماد لائحة نظامها الأساسي على أن تكون تحت إشراف الغرفة وفي حدود اختصاصاتها .

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس، تتولى الشعبة تنظيم العمل وتوحيد الجهود للنهوض بقطاع البصريات بمحافظة كفر الشيخ، من خلال إقامة المعارض ومنافذ البيع وتوفير المعلومات بالإضافة إلى تبني برامج تدريبية وتوعوية وتبادل الخبرات للإرتقاء بمستويات الأداء في هذا المجال .

كما تستهدف الشعبة اقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لنشاط البصريات إلى جانب تعزيز التعاون مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ لتطوير وسائل وأساليب العمل وتحقيق الكفاءة والجودة فى تقديم الخبرات إلى جانب تطوير الجوانب التسويقية للعاملين فى هذا المجال .

وتتضمن أهداف الشعبة أيضا حل المشكلات التى تواجه العاملين بمجال البصريات والعمل على تبسيط الإجراءات وتقوية العلاقات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وكيانات الإنتاج والتمويل والتسويق الخاصة بهذا القطاع.