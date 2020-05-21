"فوربس" تنشر تصنيفًا لأغنى الورثة في روسيا

نشرت مجلة "فوربس" اليوم تصنيفًا لأغنى الورثة في روسيا، وجاء في المركز الأول مجددًا يوسف ألكبيروف، الابن الوحيد لرئيس شركة "لوك أويل" وحيد ألكبيروف، الذي تقدر ثروته بـ18 مليار دولار.

وتنشر المجلة الأمريكية هذا التصنيف للمرة الخامسة، وكان المركز الأول دائما من نصيب يوسف ألكبيروف.

وعند إعداد التصنيف تأخذ "فوربس" في الحسبان حجم ثروة الملياردير وتقسمها على الأبناء الورثة.

وتحتوي قائمة "فوربس" هذا العام 20 عائلة، ويمتلك كل شخص مذكور

في القائمة هذا العام 2.25 مليار دولار على الأقل، ويبلغ إجمالي عدد الأبناء في هذه العائلات 51 شخصا.

وجاء في المركز الثاني، ابنة وابن ليونيد ميخيلسون المالك الشريك في شركة "نوفاتيك"، وقدرت المجلة حجم ثروة الابن والابنة بنحو 10 مليارات دولار لكل منهما.

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وفي المركز الثالث جاء نجل المساهم الرئيسي في شركة "تعدين الأوروال"، وقدرت ثروته بـ9 مليارات دولار.

والملاحظ في التصنيف لهذا العام أن أطفال رجل الأعمال الروسي ميخائيل فريدمان، المالك الشريك في مجموعة الاستثمار LetterOne والمجموعة المالية Alfa Group، تراجعوا في التصنيف بعد ولادة ابنة لدى فريدمان، حيث أصبح عدد أطفاله 5.

في العام الماضي بلغ نصيب كل طفل من أطفاله 3.8 مليار دولار، وفي هذا العام بات نصيب كل منهم 2.8 مليار.

ومقارنة بالعام الماضي، ظهر في الترتيب الجديد خمسة مشاركين جدد من عائلتين: ابن وابنتان لسليمان كريموف العضو في مجلس الشيوخ في جمهورية داغستان الروسية، بالإضافة لابن وابنة المالك الرئيسي لشركة "فوساغرو" أندريه غورييف.