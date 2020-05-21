إيران تحذر من موجة ثانية من كورونا يصعب السيطرة عليها

عبّر وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، عن قلقه من موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه في حال بلغت العدوى ذروتها مرة أخرى، فسيكون من الصعب السيطرة عليها مجددًا.
وحث نمكي المواطنين الإيرانيين على عدم السفر خلال عطلة عيد الفطر الأسبوع المقبل، نظرا لتفشي فيروس كورونا.
ونقل مراسلنا في طهران عن نمكي قوله: "من يعتزمون السفر لقضاء عطلة العيد سيصابون بفيروس كوروناوسيخضعون لعلاج طويل، لذا نطلب من المواطنين عدم السفر".
وأشار نمكي إلى أن بلاده نجحت في مكافحة كورونا إلى حد بعيد، لكنه قال إن الوضع في إقليم خوزستان وبعض الأقاليم الأخرى، لا يزال عند المؤشر الأحمر، بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
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