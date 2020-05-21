عدد المتعافين من كورونا في موسكو يصل إلى 40 ألفًا

ارتفع عدد المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد في موسكو بمقدار 3746 شخصًا، ليصل إلى 40682 شخصًا.

قالت نائبة عمدة العاصمة لشؤون التنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا: "خلال اليوم الماضي

بعد الخضوع للعلاج، تعافى 3746 شخصا آخر من هذا المرض. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا، إلى 40682 شخصا".

وأشارت، إلى أن عدد الذين تعافوا خلال الـ24 ساعة الماضية، أقل بكثير من مؤشر اليوم السابق، عندما تم تعافي 5440 مريضا. ومع ذلك، يعد هذا المؤشر الثالث في عدد الأشخاص الذين تعافوا في العاصمة منذ تفشي المرض.