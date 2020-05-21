فازت سيدة إيطالية بلوحة فنية رسمها الفنان بابلو بيكاسو، تبلغ قيمتها مليون يورو، أو ما يعادل 1.1 مليون دولار، خلال حفل يانصيب خيري مخصص لجمع أموال لصالح إنشاء مشروعات مياه في أفريقيا.
وستحصل الفائزة، التي تلقت تذكرة اليانصيب هدية، على لوحة "ناتور مورت"، أو الطبيعة الصامتة، وهي لوحة زيتية تجريدية صغيرة على قماش، رسمهاالفنان الإسباني بابلو بيكاسو عام 1921، وتصور منضدة وصحفا وكأسا من مشروب الأفسنتين.
وتبلغ قيمة تذكرة اليانصيب 100 يورو فقط، وبذلك تكون السيدة الإيطالية قد حصلت على لوحة بقيمة مليون يورو مقابل 100 يورو فقط.
وجمع الحفل الخيري الذي أقيم في باريس، الأربعاء، 5.1 مليونيورو، ستذهب 900 ألف يورو منها إلى الملياردير ديفيد نهماد، جامع لوحات بيكاسو، الذي قدم اللوحة لمنظمي الحفل..
وسيتم تخصيص بقية عائدات الحفل لصالح مؤسسة "كير" الخيرية، التي ستخصصها لإقامة مشروعات لتوفير المياه النظيفة في المدارس والقرى في كل من الكاميرون ومدغشقر والمغرب.
وقالت بيري كوشين، منظمة الحفل، إنه تم بيع أكثر من 51 ألف تذكرة، قيمة كل منها 100 يورو، في الحفل الذي تأجل تنظيمه بسبب أزمة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب شراء تذكرة يانصيب.. سيدة إيطالية تربح لوحة لبيكاسو قيمتها مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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