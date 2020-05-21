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وذكرت الشرطة في بيان أن السيارة الرياضية وهي من طراز سوبارو اصطدمت بسيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة مرور في بنكستاون في قبل أن تواصل الطريق لتصطدم بمتجر قريب.
وقالت الشرطة في بيانها “أصيب السائق و11 من المارة. يجري علاجهم حالياً في مكان الحادث لكن لا يُعتقد أن إصاباتهم خطيرة”.
ويجري ضباط من شرطة بنكستاون تحقيقاتهم في مكان الحادث.
وقالت متحدثة باسم الشرطة انه “لا يوجد أي مؤشر على (الإرهاب) في هذه المرحلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة تقتحم متجراً لملابس المحجبات في سيدني والشرطة تنفي الصلة بالإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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