فيضانات تشرد الآلاف في ولاية ميشيغان الأميركية

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من فيضانات “تهدد الأرواح” مع ارتفاع منسوب نهر تيتاباواسي إلى مستويات تاريخية.
وغرقت أنحاء من مدينة ميدلاند التي تبعد نحو 193 كيلومتراً شمال غربي ديترويت تحت مياه ارتفع منسوبها إلى متر ونصف.
وقال مارك بون رئيس مكتب مفوضي مقاطعة ميدلاند إنه لم ترد أي أنباء عن إصابات. لكن الفيضان يشكل تحدياً لوجيستياً كبيراً للسلطات التي تكافح بالفعل جائحة فيروس كورونا، وطلبت الحاكمة غريتشن وايتمر مساعدة اتحادية.
وقالت وايتمر إنه تم إجلاء نحو عشرة آلاف شخص من أنحاء مقاطعة ميدلاند بعد أيام من أمطار غزيرة أدت لفيضان نهر تيتاباواسي على ضفتيه وتجاوز المياه سدي إيدنفيل وسانفورد يوم الثلثاء.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي بعد جولة في المنطقة “يصف الخبراء هذا بأنه لم يحدث منذ 500 عام”. وحثت السكان في المناطق المنخفضة على التوجه لمناطق أكثر ارتفاعاً.
وساعدت قوات الحرس الوطني في إجلاء بعض السكان.
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