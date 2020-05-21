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وكان رئيس الوزراء عمران خان دافع عن قرار رفع القيود الأسبوع الماضي قائلاً إن انتشار الفيروس كان أقل من التوقعات. وكان قرار رئيس الوزراء نابعاً من الخوف من التداعيات الاقتصادية والمالية وكذلك المصاعب الشديدة التي واجهتها ملايين الأسر الفقيرة.
وأصبح التعليم هو القطاع الرئيسي الوحيد الذي لا يزال مغلقاً.
وقالت ياسمين رشيد وزيرة الصحة في إقليم البنجاب أكبر أقاليم البلاد في مقابلة مع التلفزيون الباكستاني يوم الأربعاء “نهاية الإغلاق لا تعني أن الخطر انتهى” وأضافت أن على الناس تبني تدابير احترازية بأنفسهم لضمان سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع القيود… ارتفاع الوفيات والإصابات بكورونا في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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