الولايات المتحدة تتبرع بمئتي جهاز تنفس لروسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن المبادرة بنشر صورة على تويتر تظهر طائرة شحن عسكرية تحمل علماً أميركياً وصناديق عليها شعار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وكتب في التغريدة “إن الولايات المتحدة منحت الشعب الروسي مئتي جهاز تنفس أميركي الصنع للمساعدة في محاربة كوفيد-19”. وأضاف “قدمنا أكثر من 15 ألف جهاز تنفس إلى أكثر من 60 دولة ونبقى رائدين في مكافحة هذا الوباء عالمياً”.

و لم تحدد وزارة الخارجية موعد تسليم الشحنة إلى روسيا، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات.

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