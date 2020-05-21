عدد الوفيات بكورونا في روسيا يتخطى 3 آلاف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأبلغت السلطات الروسية عن 8849 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 317554.

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