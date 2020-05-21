إيران تندد بالعقوبات الأميركية الجديدة

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أورد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الخميس أن إيران تعتبر العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت عدداً من المسؤولين الإيرانيين علامة على افتقار عقوبات واشنطن السابقة على الجمهورية الإسلامية للفاعلية.
ونقل التلفزيون عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله “عقوبات واشنطن العقيمة والمكررة على المسؤولين الإيرانيين علامة ضعف وإحباط وارتباك لدى الإدارة الأميركية”.
وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين ومنهم وزير الداخلية متهمة إياهم بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.