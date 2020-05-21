إيران تندد بالعقوبات الأميركية الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة

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أورد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الخميس أن إيران تعتبر العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت عدداً من المسؤولين الإيرانيين علامة على افتقار عقوبات واشنطن السابقة على الجمهورية الإسلامية للفاعلية.

ونقل التلفزيون عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله “عقوبات واشنطن العقيمة والمكررة على المسؤولين الإيرانيين علامة ضعف وإحباط وارتباك لدى الإدارة الأميركية”.

وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين ومنهم وزير الداخلية متهمة إياهم بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان.