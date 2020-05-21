أميركا اعتقلت مطلوبين في قضية فرار غصن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 12:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأشارت سجلات قضائية إلى أن من المتوقع مثول الجندي السابق مايكل تيلور والرجل الآخر، ويُدعى بيتر تيلور، أمام قاض اتحادي في ورستر بولاية ماساشوستس عبر تقنية الفيديو.

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