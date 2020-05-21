كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 12:27 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان يحبط عملية تهريب مخدرات ضخمة إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، عملية ضخمة لتهريب مادة حشيشة الكيف المخدرة إلى تركيا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وتمكنت القوات اللبنانية، بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، من توقيف لبنانيين هما "ع. ا."، مواليد عام 1989، و"أ. ز."، مواليد عام 1987، في منطقة قبعيت عكار، شمال لبنان، على متن شاحنة، وبتفتيشها ضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها الإجمالية حوالي 2 طن".

وأصدرت القوات اللبنانية، بيانًا قالت فيه، إنه "بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفا أن كمية المخدرات المضبوطة بحوزتهم معدة للتهريب إلى تركيا، وأنهما قاما بنقلها من منطقة الهرمل في البقاع، شمال شرقي لبنان."

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وقد أقر مجلس النواب اللبناني، في أبريل الماضي، قانونا حول شرعية زراعة الحشيش للاستخدام الطبي، تنفيذا للخطة الوطنية الاقتصادية التي أوصت بها دراسة شركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية.

ويذكر أن زراعة الحشيش في لبنان موجودة بصورة غير شرعية، وخاصة في منطقة البقاع شرق، وشمال شرقي البلاد.