كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 12:27 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان يسجل 401 إصابة جديدة كورونا و10 وفيات و23 حالة شفاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في السودان، اليوم الخميس، تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات و23 حالة شفاء، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة السودانية، قدسجلت في وقت سابق 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة.

وأوضحت الصحة السودانية، في بيان لها على "تويتر"، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 280 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 2289 حالة، بينها 97 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 222 شخصاً.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.