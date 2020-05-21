عاجل.. تسجيل حالتي وفاة و52 إصابة جديدة بكورونا.. الحصيلة: 7185 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 7185 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، بعد تسجيل 52 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 4212 حالة، بعد تسجيل 114 حالة شفاء جديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 196، بعدما تم تسجيل حالي وفاة جديدتين، خلال الـ18 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 104705 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.