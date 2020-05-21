إقليم العرائش..70 في المائة من المصابين بـ”كوفيد19″ تماثلوا للشفاء

تماثلت 12 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا المستجد في إقليم العرائش، خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 111 حالة، بنسبة 70 في المائة، من مجموع المصابين البالغين 161 حالة.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم 24″ أن الإقليم شهد، في الأيام الأخيرة، تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات، في مقابل ارتفاع عدد حالات التعافي، إذ أجري 120 تحليلا مخبريا، خلال 24 ساعة الأخيرة، تبين منها إصابة حالة واحدة، فيما استبعدت 119 الباقية.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الوفيات في الإقليم استقر في حالتين منذ أزيد من شهر، فيما سجل الإقليم صفر حالة في الإنعاش، ما يعني استقرار الحالة الصحية للمصابين الموجودين في مستشفيات الإقليم.