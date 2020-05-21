طقس اليوم الخميس.. حار نسبيا وسحب منخفضة بعدد من المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وستتشكل سحب منخفضة فوق السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

وستنمو، خلال الظهيرة، سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة مع نزول زخات مطرية رعدية متفرقة.

عدا ذلك، ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

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وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية، من القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى شرقية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و26 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الداخلية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و19 درجة بباقي المناطق.

وستكون درجات الحرارة العليا في ارتفاع، حيث ستتأرجح ما بين 18 و25 درجة بالأطلس والسهول المحيطية، وما بين 25 و32 درجة بالشرق والواجهة المتوسطية وغرب البوغاز والسهول المحيطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 32 و39 درجة بوديان ملوية والسايس وشرق البوغاز والسهول المحيطية الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 39 و42 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والجرف، وهائجا بباقي السواحل.