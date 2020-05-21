بعد إصابة 18 مستخدمًا بكورونا.. إغلاق سوق ممتاز بمراكش

بؤرة مهنية جديدة تظهر في مراكش، فقد أصدرت السلطات المحلية، الاثنين الماضي، قرارا بإغلاق سوق ممتاز يقع بشارع الحسن الثاني، بعد أن وصل عدد العاملين فيه المصابين بفيروس “كورونا” إلى نحو 18 مستخدما.

واستنادا إلى مصدر مطلع، فإن معظم حالات الإصابة المؤكدة بالسوق الممتاز المذكور تتعلق بعمال مخالطين انتقلت إليهم العدوى من زميل لهم بالسوق نفسه، ويتابعون حاليا العلاج موزعين بين مستشفيي “الرازي” التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد “السادس”، و”ابن زهر” التابع للمديرية الجهوية لوزارة الصحة بمراكش.

في غضون ذلك، أعلنت نشرة الرصد الصحي الخاصة بفيروس “كورونا” الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش ـ آسفي، عن تسجيل ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، على صعيد الجهة نفسها، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بالفيروس إلى 1289 حالة.

وحسب النشرة ذاته، يبلغ عدد الحالات التي تخضع للعلاج حاليا على صعيد الجهة 258 حالة، تتوزع بين عمالة مراكش (245 حالة)، الحوز (8 حالات)، الصويرة (حالتان)، وحالة واحدة بكل من شيشاوة والرحامنة وآسفي.

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وبعدما تعافى أربعة أشخاص، لم تسجل أية إصابة جديدة بإقليم قلعة السراغنة، فيما ظل إقليم اليوسفية خاليا من أية إصابة منذ ظهور الوباء بالمغرب.

هذا، وتم تسجيل ست حالات شفاء جديدة بالجهة، خلال الـ 18 ساعة الممتدة من الرابعة من بعد زوال أول أمس الاثنين حتى العاشرة من صباح أمس، ليصل العدد إجمالي المتعافين إلى 981 حالة شفاء، بنسبة تصل إلى 76 في المائة.

وتتوزع حالات الشفاء بين عمالة مراكش (679 حالة)، الرحامنة (230 حالة)، الحوز (42 حالة)، شيشاوة (23 حالة)، قلعة السراغنة (4 حالات)، والصويرة (حالتان) وآسفي (حالة واحدة).

أما بخصوص الوفيات، فقد بلغت 50 حالة وفاة بالجهة، موزعة بين عمالة مراكش (42 حالة وفاة)، الحوز (3 حالات)، الرحامنة (حالتان)، وحالة وفاة واحدة بكل من أقاليم شيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة.