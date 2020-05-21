إخلاء منازل إثر شبوب حريق في المغار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخليت عدة منازل في قرية المغار إثر شبوب حريق بفعل الحر الشديد في منطقة محاذية للمنازل المأهولة، ظهر اليوم الخميس.
وأفاد المتحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن "حريقا هائلا اندلع في منطقة أشواك وعرية بين المنازل في البلدة، وعملت طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ بمساندة طائرات على منع انتشار الحريق ووصول ألسنة النار إلى المنازل".
ووفقا للشرطة فإنه تم إخلاء 5 منازل قريبة من منطقة الحريق. وطلبت من المواطنين الذين يسكنون قريبا من مكان موقع النار إغلاق النوافذ، وعدم الوصول إلى مكان الحريق.
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