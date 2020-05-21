مواقع إسرائيلية تتعرض للاختراق وأنباء عن هجوم سيبراني إيراني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت العشرات من المواقع الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة لهجوم إلكتروني أدى إلى توقف بعضها عن العمل، وسط أنباء عن هجوم سيبراني إيراني، وصفته شركة الخوادم الإسرائيلية بأنه "حدث صعب جدا".

وأشارت التقارير إلى أن الهجوم استهدف المئات من المواقع الإلكترونية الإسرائيلية، حيت تم تعطيل عمل المواقع وتبديل صفحاتها الرئيسية بصور ومقاطع فيديو مصورة تظهر فيها مدن إسرائيلية مدمرة، وبث رسالة مناهضة لإسرائيل باللغتين العبرية والإنجليزية، جاء فيها" بدأ العد التنازلي لتدمير دولة إسرائيل منذ فترة طويلة".

وكتب المخترقون شعارات مثل: "العد التنازلي لتدمير إسرائيل"، "استعدوا للمفاجئة الكبيرة"، فيما طُلب من رواد مواقع أخرى التقاط صور شخصية لأنفسهم وتحميلها إلى الموقع أو النقر على روابط خارجية. وذكرت "هيئة السايبر الوطنية" الإسرائيلية إنها تعمل على إحباط الهجوم، وطلبت من المستخدمين تجنب الضغط على روابط التي تظهر في المواقع التي تعرضت للهجوم.

ولم تعلن أي دولة أو منظمة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حماس أو عناصر إيرانية هي من يقف خلف الهجوم. ووفقًا للتقارير فإن هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية تتوقع في كل عام، بالتزامن مع "يوم القدس" الإيراني ونهاية شهر رمضان، أن يحاول النشطاء المناهضون لإسرائيل القيام بأنشطة سيبرانية منسقة ضد إسرائيل.

ومن ضمن المواقع الإلكترونية التي تعرضت للاختراق، موقع فرق الإنقاذ التابع لجمعية "إيحود هتسلا"، بالإضافة إلى مواقع سلطات محلية وشركات خاصة، بالإضافة إلى مواقع منظمات وجمعيات خاصة، بالإضافة إلى المواقع الإلكتروني لعدد من المتاحف.

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وأسفل أحد المواقع التي تم اختراقها، ظهر اسم مجموعة قراصنة مشاركة في الهجوم وتدعى "Hackers_Of_Savior"، وفي مقطع الفيديو الوحيد لهذه المجموعة على موقع يوتيوب، كتب: "نجتمع هنا للانتقام من الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين الذين ماتوا أو فقدوا أرواحهم وعائلاتهم وأراضيهم".

وذكرن هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، أن بعض الهجمات نفذت تحت عنوان أوب-جيروزاليم (#OP Jerusalem) ويوم القدس الإيراني. وأضاف البيان أنه "كان من المتوقع أن يتم الهجوم هذا العام في الفترة ما بين 14 و 22 أيار/ مايو بهدف محاولة تشويه إسرائيل وإحداث صدى إعلامي دولي".

وجميع المواقع التي تم اختراقها تستخدم خوادم شركة Upress. وفي بيان صدر عنها، قالت الشركة: "في وقت مبكر اليوم، اكتشفنا هجومًا إلكترونيًا واسع النطاق على العديد من المواقع المخزنة لدينا. هذا هجوم متعمد وواسع النطاق من قبل كيانات معادية لإسرائيل (إيرانية). لقد حددنا ثغرة أمنية في مكون WordPress تسببت في حدوث خرق، ونعمل بالتعاون مع هيئة السايبر الحكومية، ونجري تحقيقًا أمنيًا ونعالج جميع المواقع".

ويتزامن الهجوم مع "يوم القدس" وهو اليوم الذي تحتفل فيه إسرائيل باحتلال القدس الشرقية قبل 53 عاما وفق التقويم العبري.

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